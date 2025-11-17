В поселке Мечниково Московской области модернизируют детский сад

Капитальный ремонт проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» в дошкольном отделении Петрово-Дальневской средней школы в подмосковном поселке Мечниково, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
«В здании детского сада площадью 1,7 тысячи квадратных метров строители обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы будут проведены во всех групповых помещениях, пищеблоке», — уточнили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.
Также специалисты приведут в порядок фасад здания и облагородят прилегающую территорию. Открыть обновленный детский сад планируют в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.