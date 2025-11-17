Ричмонд
Известный самарский судья Владимир Кучер скончался на 83-м году жизни

В Самаре простятся с бывшим председателем Ленинского районного суда.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни известный судья, бывший председатель Ленинского районного суда Самары Владимир Кучер. Печальным известием поделились в управлении судебного департамента Самарской области. Покойному было 82 года.

«Владимир Евдокимович ушел из жизни 16 ноября 2025 года, оставив после себя светлую память и глубокий след в истории правосудия нашего региона», — говорится в некрологе.

Коллеги вспоминают усопшего как профессионала, преданного своему делу, чей многолетний труд был оценен на государственном уровне. Владимир Кучер в 2003 году был удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».