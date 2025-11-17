Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов Сергеем Черногаевым оценил работу федерации.
«ФНПР у нас ведущее профсоюзное объединение, самое крупное, ну и, наверное, наиболее эффективно работающее», — сказал он.
Черногаев поблагодарил президента за поддержку, в частности — подписание закона о бесплатной юридической помощи.
«Благодаря этому сейчас граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в том случае, если нарушены их законные трудовые права», — отметил он.
Всего по приведенной им статистике в России 19 миллионов членов профсоюзов, которые представлены в 86 территориальных объединениях. С предприятиями подписано почти 110 тысяч коллективных договоров, при этом работников, на которые они распространяются в полтора раза больше — 15 миллионов человек.
«Профсоюзы готовят коллективные договоры, подписывают их. Но коллективный договор распространяется не только на членов профсоюза, но и на работников предприятия в целом», — пояснил глава федерации.
В числе основных направлений работы он назвал увеличение реальных доходов россиян:
Внесена инициатива об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января, она распространилась почти на восемь миллионов человек. Установлена норма о росте МРОТ, опережающем повышение прожиточного минимума. Зарплата выросла у 4,2 миллиона работников, а с 1 января 2026 года к ним прибавятся еще почти пять миллионов. Внесены изменения в Трудовой кодекс в части установления дополнительных выплат наставникам в сфере труда. Эта норма коснулась четырех миллионов человек.
Последний раз Путин и Черногаев виделись на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики в октябре.
Черногаева избрали председателем ФНПР в конце октября 2024 года, а в декабре глава государства включил его в состав президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека.