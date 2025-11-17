Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов

Внесена инициатива об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января, она распространилась почти на восемь миллионов человек. Установлена норма о росте МРОТ, опережающем повышение прожиточного минимума. Зарплата выросла у 4,2 миллиона работников, а с 1 января 2026 года к ним прибавятся еще почти пять миллионов. Внесены изменения в Трудовой кодекс в части установления дополнительных выплат наставникам в сфере труда. Эта норма коснулась четырех миллионов человек.