Систему оповещения проверят в Краснодаре 18 и 25 ноября

В Краснодаре запланирована проверка системы оповещения населения 18 и 25 ноября.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

В столице Кубани 18 и 25 ноября проверят городскую систему оповещения населения. Сирены включат в 11:00 по местному времени в указанные дни.

«Целью учений является тестирование работоспособности новых средств оповещения, смонтированных в текущем году», — сообщили в Управлении гражданской защиты Краснодара.

При проверке в городе включат электрические сирены и сигнал «Внимание всем, проводится проверка системы оповещения!». Горожан призывают сохранять спокойствие во время проведения учений.

