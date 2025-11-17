Систему оповещения проверят в Краснодаре 18 и 25 ноября

В столице Кубани 18 и 25 ноября проверят городскую систему оповещения населения. Сирены включат в 11:00 по местному времени в указанные дни.
«Целью учений является тестирование работоспособности новых средств оповещения, смонтированных в текущем году», — сообщили в Управлении гражданской защиты Краснодара.
При проверке в городе включат электрические сирены и сигнал «Внимание всем, проводится проверка системы оповещения!». Горожан призывают сохранять спокойствие во время проведения учений.
