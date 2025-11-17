Ричмонд
У омских работодателей упал спрос на сотрудников

Количество открытых вакансий в регионе сократилось.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области сократилось количество открытых вакансий. По данным регионального Кадрового центра, спрос на сотрудников у омских работодателей упал на 26,6%.

На столько, по данным аналитиков, по сравнению с 2024 годом сократилось число вакансий в Омской области, размещенных на портале «Работа России» в 2025 году. В целом в текущем году работодатели Омской области разместили 13, 4 тысяч вакансий.

При этом за содействием в поиске работы в Кадровый центр «Работа России» обратились 31.7 тысяч человек — на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Трудоустроиться при помощи карьерных консультантов смогли 22.2 тысяч, что на 6, 9% ниже показателя 2024 года.

Спрос на специалистов по-прежнему сохраняется в обрабатывающем производстве, строительстве, транспорте, логистике, здравоохранении и образовании. Наиболее востребованы у работодателей операторы производственных установок, механики, ремонтники, наладчики, электротехники, отделочники и сварщики.