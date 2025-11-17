Медведев поблагодарил молодогвардейцев, которые стали добровольцами на СВО

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил благодарность молодогвардейцам, которые стали добровольцами на СВО.
«Наша особая гордость — это молодогвардейцы, которые пошли добровольцами на специальную военную операцию. Вместе с ребятами из волонтерской роты это более 300 человек. Еще раз хочу им выразить искреннюю благодарность», — сказал Медведев в ходе всероссийского слета активистов «Молодой Гвардии».
Слет проходит в понедельник в Москве и посвящен 20-летию молодежного крыла «Единой России». В слете принимают участие руководители партии, а также депутаты Госдумы и сенаторы, которые состояли в рядах «Молодой Гвардии Единой России». Всего на слете собрались 2500 молодогвардейцев со всей страны.