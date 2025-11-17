Путин назвал Федерацию независимых профсоюзов эффективным объединением

«ФНПР осуществляет свои функции и как партнер в трехсторонней комиссии работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», — сказал президент.