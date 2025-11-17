ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься

Например, если в общественном транспорте вы заметили человека с явными признаками простудного заболевания, нужно либо надеть медицинскую маску, либо постараться дистанцироваться от этого человека на расстояние более двух метров, чтобы минимизировать количество выделяемых от него вирусов, чтобы они в меньшей степени попадали на ваши одежду и кожу.