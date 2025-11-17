Под Ангарском построят уникальный научный комплекс за 7,3 миллиарда рублей

Новый научный объект возведут на территории существующей Обсерватории нелинейной радиофизики. Заказчик обязан предоставить проектную документацию, разрешения на строительство и обеспечить подключение к необходимым коммуникациям. Ответственные лица со стороны Института будут контролировать ход всех работ, принимать выполненные этапы и своевременно производить расчеты с подрядчиком.