Под Ангарском построят уникальный научный комплекс за 7,3 миллиарда рублей

В поселке Одинск Ангарского района началась реализация масштабного научного проекта. Институт солнечно-земной физики СО РАН заключил договор на создание специального нагревательного стенда. Информация об этом размещена на официальном портале госзакупок.
Стоимость контракта на строительство, поставку и монтаж уникального оборудования составляет 7,35 миллиарда рублей. Все работы должны быть полностью завершены до конца 2029 года.
Новый научный объект возведут на территории существующей Обсерватории нелинейной радиофизики. Заказчик обязан предоставить проектную документацию, разрешения на строительство и обеспечить подключение к необходимым коммуникациям. Ответственные лица со стороны Института будут контролировать ход всех работ, принимать выполненные этапы и своевременно производить расчеты с подрядчиком.
