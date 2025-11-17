Ричмонд
Медведев похвалил производство БПЛА в России

Медведев: Россия производит беспилотники лучше, чем другие страны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Россия производит беспилотники лучше, чем другие страны, заявил председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в понедельник посетил всероссийский слет активистов «Молодой Гвардии» в Москве. Слет посвящен 20-летию молодежного крыла «Единой России».

«Не менее важная задача — думать о будущем, обеспечивая технологический суверенитет нашей страны, чтобы страна была действительно суверенной, независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование: станки, беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны», — сказал он.

Медведев также отметил, что для такой работы остро необходимы новые материалы, микро- и макроэлектроника, химические технологии, биотехнологии, медицинские технологии. «Это задел на будущее — и этим тоже очень важно заниматься», — подчеркнул он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше