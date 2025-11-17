«Снег во многих районах и в Минске». Синоптики предупредили о снегопадах в Беларуси 18 ноября

В Беларуси вынесен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов 18 ноября, пишет pogoda.by.
Сильные осадки ожидаются уже ночью 18 ноября. Причем снег выпадет во многих районах республики, в том числе в центральных и Минске.
— Ожидаются сильные осадки — дождь, мокрый снег, снег, — предупредили в Белгидромете.
Ночью во вторник, 18 ноября, погоду в Беларуси сформируют атмосферные фронты от циклона, который смещается через территорию Беларуси. А уже днем на погоде отразится влияние холодной неустойчивой воздушной массы.
В ночные и утренние часы в северных районах возможно налипание мокрого снега и слабый гололед, местами на дорогах — гололедица.
Днем будет облачно с прояснениями, также есть вероятность выпадения мокрого снега местами. Ветер в течение суток будет северо-западного и западного направлений с порывами, утром и днем — сильный порывистый.
В течение суток температуры будут колебаться от 0 до +5. На севере страны ночью заморозки до −1 — −3 мороза. А на юго-востоке Беларуси днем до +7 градусов.
Ранее синоптик Рябов предупредил о заморозках и снеге на неделе с 17 по 23 ноября.
Тем временем депутат сказала, запретят ли электронные сигареты в Беларуси.