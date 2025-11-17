Как открывали «Бобровники»: репортаж с белорусско-польской границы

В ночь на 17 ноября пункт пропуска «Бобровники-Берестовица», который считается одним из крупнейших по пропускной способности на белорусско-польской границе и был закрыт почти три года по инициативе польской стороны, возобновил работу.
Ажиотажа в первые часы работы не случилось, хотя желающих попасть кратчайшим маршрутом из Беларуси в Европу и из Польши в Беларусь оказалось немало.
Какой была атмосфера на границе, читайте в репортаже корреспондента Sputnik Инны Гришук.
Приехал за 12 часов до открытия границы
Самым настойчивым в стремлении попасть в Польшу через «Бобровники-Берестовицу» оказался житель Волковыска по имени Иван, который приехал к стоянке регистрации электронной очереди в обед воскресенья — за шесть часов до открытия очереди и за 12 часов до анонсированного открытия границы. В итоге оказался первым, кого зарегистрировали на выезд.
«Не знаю, почему так рано приехали. Может, от радости. Ведь теперь, чтобы попасть к родственникам в Белосток, нужно ехать 80 километров, а не 360 через Брест. Конечно же, хотелось пересечь границу в числе первых. Мы отложили нашу поездку до сегодняшнего дня», — отметил мужчина.
В последние три года поездки из Беларуси в Польшу действительно превратились в настоящий квест.
Ситуация обострилась в последние несколько месяцев, когда перед границей выросли многотысячные очереди легковушек и фур.
«Если бы “Бобровники” сейчас не открыли, мы бы смогли попасть в Польшу в лучшем случае через неделю, пришлось бы дважды ездить в Брест. В начале недели там было около трех тысяч машин. Сначала ты едешь регистрироваться в электронной очереди, потом возвращаешься домой и ждешь, потом снова на границу. Это очень долго и дорого», — рассказал собеседник.
Ехали белорусы, европейцы и один Поляк
В соседней машине на европейских номерах оказался уроженец Твери с немецким паспортом Сергей, который направлялся в Германию.
«Я родился в Твери, а живу в Мюнхене. Навещал маму. Когда на обратном пути приехали на границу в Брест и хотели зарегистрироваться, нам выпал номер в очереди 2740, это примерно пять дней ожидания. Но повезло — подсказали, что здесь границу открывают. Конечно же, решили приехать сюда. Столько времени сэкономим», — рассказал Сергей, проследовавший на границу одним из первых.
В основном в электронной очереди регистрировались легковые машины и автобусы и только около десятка фур.
В пункт пропуска «Берестовица» стали запускать машины для выезда из страны примерно за полчаса до объявленного Польшей открытия. Машины распределились по красным и зеленым каналам, у окошек паспортного и таможенного контроля воцарилось радостное оживление. Некоторые путешественники признавались, что до конца не могут поверить в то, что теперь приграничные поездки станут такими короткими.
«Я надеюсь, что границы открыли навсегда. Простым людям — полякам и белорусам — легче станет. Мы с семьей примерно раз в три месяца ездим из Минска к родственникам в Польшу. Через Брест у нас были большие потери по времени, с маленькими детьми это целое испытание», — рассказал Павел Поляк, пошутив, что с такой фамилией его польская сторона точно должна принять как родного и не томить в очереди.
Бывалые путешественники, которые в прошлые годы часто пересекали белорусско-польскую границу в пункте пропуска «Бобровники», заметили, что пункт пропуска сильно изменился.
Как сообщил начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Беларуси Виктор Зубик, пока был закрыт польский ПП Бобровники’в ПП «Берестовица» провели модернизацию — оборудовали канальную систему для грузовиков, построили отдельный канал для автобусов, зал оформления для пассажиров автобусов и многое другое. В целом, условия для путешественников и работников пункта пропуска стали более комфортными.
Водители: устали стоять в очередях
Ближе к двум часам ночи 17 ноября на выезде из белорусской части пункта пропуска уже ждало несколько машин. Им открыли шлагбаум, как только на польской стороне загорелся зеленый свет. За час в сторону Польши проследовало около 20 легковушек, несколько фур и автобус.
«Этого момента ждали и мы, простые водители, и польский бизнес. Все устали постоянно стоять в очередях. Мы ожидаем, что очереди фур на брестском направлении станут меньше, часть грузовиков приедет сюда. Хочется, чтобы быстро на въезд в Беларусь из Польши нас оформляли, и не приходилось долго стоять перед границей», — сказал перед выездом из Беларуси дальнобойщик Юрий.
Из Польши в Беларусь первые машины начали ехать спустя примерно полчаса после начала работы польского пункта пропуска. По словам путешественников, в очереди на польской стороне стояло около 50 легковушек и примерно 3−4 километра фур.
Но к трем часам ночи в Беларусь въехало 5 или 6 машин и ни одной фуры. А на нейтральной полосе в сторону Польши образовалась очередь. Польская сторона оформляла транспорт медленнее, чем белорусская.
Согласно данным системы электронной очереди Белтаможсервиса, за последние сутки в пункт пропуска «Берестовица-Бобровники» было направлено 90 легковых машин, 11 грузовиков и 6 автобусов. Въезда на границу ждали несколько машин и фур.
Как будут работать ПП «Берестовица» и «Брузги»
Пересекать границу в пункте пропуска «Берестовица-Бобровники» могут легковые машины, автобусы, а также грузовики из стран ЕС, стран-участниц Соглашения о Европейском пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска «Брузги-Кузница» — только легковые авто. Как сообщил пресс-секретарь Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский, белорусская сторона указанные международные автомобильные пункты пропуска не закрывала и была готова к возобновлению их работы.
В свою очередь начальник главного управления организации таможенного контроля ГТК Беларуси Виктор Зубик отметил, что таможенные органы республики полностью готовы к возобновлению движения на белорусско-польской границе. Таможенные смены во вновь открывшихся пунктах пропуска укомплектованы и усилены сотрудниками из других закрытых пунктов пропуска.
Пункт пропуска «Кузница Белостоцкая» («Брузги» с белорусской стороны) был закрыт 9 ноября 2021 года, пункт пропуска «Бобровники» («Берестовица») — 10 февраля 2023-го. В обоих случаях инициатором выступала польская сторона.