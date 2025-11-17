Ричмонд
Covid-19, гонконгский грипп и ОРВИ: эпидситуация ухудшилась в Астане

Руководитель столичного Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева на брифинге 17 ноября 2025 года рассказала о ситуации с гриппом и ОРВИ в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Шагалтаева сообщила, что с начала эпидемического сезона в столице зарегистрировано 82 520 случаев ОРВИ, что на 6% выше показателя прошлого сезона. Среди детей до 14 лет зафиксировано 48 074 случаев.

«За последнюю неделю заболеваемость составила 23 002 случая, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Госпитализированы с диагнозом грипп и ОРВИ 577 детей до года и 190 беременных. В ходе лабораторного мониторинга было исследовано 285 образцов, отобранных от пациентов с ОРВИ и гриппом, общее количество положительных образцов составило 116 проб. Это вирус гриппа АН3N2. Также выявлено шесть случаев Covid-19», — отметила спикер.

По ее словам, штамм вируса гриппа АН3N2, или так называемый гонконгский грипп, выявлен впервые в 1968 году и является сезонным подтипом вируса гриппа А, который циркулирует ежегодно и не является новым штаммом.

12 ноября 2025 года врач-инфекционист, заместитель директора по медицинской части многопрофильной детской больницы Астаны Роза Отегенова рассказала, почему в стационарах наблюдается наплыв больных с ОРВИ и гриппом.