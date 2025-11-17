Covid-19, гонконгский грипп и ОРВИ: эпидситуация ухудшилась в Астане

«За последнюю неделю заболеваемость составила 23 002 случая, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей. Госпитализированы с диагнозом грипп и ОРВИ 577 детей до года и 190 беременных. В ходе лабораторного мониторинга было исследовано 285 образцов, отобранных от пациентов с ОРВИ и гриппом, общее количество положительных образцов составило 116 проб. Это вирус гриппа АН3N2. Также выявлено шесть случаев Covid-19», — отметила спикер.