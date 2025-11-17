Ричмонд
Омичам окажут бесплатную юридическую помощь, акция проходит раз в три месяца

Омск присоединится к единому дню оказания бесплатной юрпомощи.

Источник: Комсомольская правда

Омск присоединится к Всероссийскому дню оказания бесплатной юридической помощи. Акция пройдет 20 ноября.

Как сообщила пресс-служба омского омбудсмена, в этот день жители Омской области смогут получить квалифицированную юридическую помощь по любым вопросам. Юристы проконсультируют омичей по вопросам налогового, семейного и трудового права, помогут разобраться с наследством, кредитами и многими другими вопросами, разъяснят алгоритм действий при защите и восстановлении конституционных прав.

Акция пройдет 20 ноября с 10 до 13 часов в аппарате регионального омбудсмена по адресу: улица Красный Путь, 9, кабинет 321. Предварительно на прием необходимо записаться по телефону +7 (3812) 21−31−77.

Акция по оказанию бесплатной юрпомощи проводится омбудсменами совместно с Ассоциацией юристов России во всех регионах страны каждые три месяца.