Омичам окажут бесплатную юридическую помощь, акция проходит раз в три месяца

Как сообщила пресс-служба омского омбудсмена, в этот день жители Омской области смогут получить квалифицированную юридическую помощь по любым вопросам. Юристы проконсультируют омичей по вопросам налогового, семейного и трудового права, помогут разобраться с наследством, кредитами и многими другими вопросами, разъяснят алгоритм действий при защите и восстановлении конституционных прав.