Единый центр контроля сферы ЖКХ решили создать в Ростовской области

Систему управления ЖКХ в Ростовской области намерены сделать более прозрачной и эффективной. В частности, для этого потребуется создание единого центра мониторинга ресурсоснабжающих организаций, похожего на МосОблЕИРЦ в Московской области. Об этом на совещании по вопросу деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения рассказал заместитель губернатора Владимир Ревенко.
В 2026 году все коммунальные предприятия региона должны перейти на новую систему отчетности, которая позволит более легко и в полном объеме отслеживать финансовые потоки, а также обеспечит стопроцентное поступление средств от населения к поставщикам услуг.
Также власти планируют создать отдел анализа начислений за жилищно-коммунальные услуги.
— Текущая ситуация характеризуется отсутствием единой системы показателей и отчетности, разрозненностью ПО и трудоемким процессом сбора данных. Для решения этих проблем на базе структурных подразделений министерства ЖКХ планируется создать отдел, который будет заниматься анализом начислений за жилищно-коммунальные услуги и разработкой единой методики расчетов, — добавил Владимир Ревенко.
Кроме того, с 2026 года вступят в силу обновленные формы статистики, которые позволят более детально отслеживать состояние сетей, объемы ресурсов, потери и аварийность.
В рамках меморандума о модернизации систем коммунальной инфраструктуры, подписанного в марте 2025 года, Ростовская область обязуется ежегодно сокращать задолженность потребителей, привлекать внебюджетные инвестиции, снижать время восстановления сетей, а также планомерно менять устаревшие сети.
