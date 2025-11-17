Единый центр контроля сферы ЖКХ решили создать в Ростовской области

Систему управления ЖКХ в Ростовской области намерены сделать более прозрачной и эффективной. В частности, для этого потребуется создание единого центра мониторинга ресурсоснабжающих организаций, похожего на МосОблЕИРЦ в Московской области. Об этом на совещании по вопросу деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения рассказал заместитель губернатора Владимир Ревенко.