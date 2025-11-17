В Челябинской области почти в два раза поднимут транспортный налог

Для мотоциклов до 20 лошадиных сил ставка увеличится с 3,08 до 10 рублей, а для 20−35 лошадиных сил — с 5,16 до 20 рублей. Грузовые автомобили до 150 лошадиных сил будут платить с 24 до 32 рублей, старше десяти лет — с 14,4 до 25,6 рублей за лошадиную силу.