В Челябинской области почти в два раза поднимут транспортный налог

Депутаты рассмотрят поправки к закону «О транспортном налоге», предполагающие его повышение. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.
Заседание пройдёт 20 ноября 2025 года. В случае принятия налог на легковые автомобили до 100 лошадиных сил вырастет с 5,16 до 10 рублей за лошадиную силу, а для автомобилей мощностью 100−150 лошадиных сил — с 13,40 до 27 рублей.
Для мотоциклов до 20 лошадиных сил ставка увеличится с 3,08 до 10 рублей, а для 20−35 лошадиных сил — с 5,16 до 20 рублей. Грузовые автомобили до 150 лошадиных сил будут платить с 24 до 32 рублей, старше десяти лет — с 14,4 до 25,6 рублей за лошадиную силу.
Изменения не коснутся автомобилей мощностью более 150 лошадиных сил и крупных мотоциклов. Пенсионеры и многодетные семьи будут платить прежнюю ставку — один рубль за лошадиную силу.