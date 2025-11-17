В России получили клонированного теленка с нормальным весом

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Два клонированных теленка Милка и Искорка родились на ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае. По сравнению с первым клоном Звездочкой, появившейся на свет в марте 2024 года, генетики смогли снизить вдвое — до нормы — вес одного из новорожденных телят, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Прогресс агро», которая выступила заказчиком работ биотехнологической лаборатории «Альтраген».
«Крупноплодие — одно из наиболее частых явлений при клонировании, и однозначного научного объяснения этому пока нет. Мы продолжаем работать над снижением этого риска. Ранее бластоцисты формировались в питательной среде с добавлением сыворотки коровьей крови, содержащей факторы роста, которые, вероятно, и влияли на повышенную массу телят. Теперь мы используем синтетические среды, и результаты показывают, что этот подход эффективен. Родившаяся 29 октября Милка весила 32,5 кг — полностью в пределах нормы для новорожденных телят», — заявил руководитель лаборатории «Альтраген», сотрудник кафедры биофизики физического факультета МГУ Сергей Яковенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Несмотря на полное генетическое сходство новых телят с первой клонированной особью, перед учеными стояла задача устранить проблему крупноплодия, выявленную после рождения Звездочки, чей вес составил 70 кг — почти вдвое больше нормы для новорожденных телят. Проведенная корректировка условий эмбрионального развития позволила добиться веса 32,5 и 56 кг.
Как и сама Звездочка, новорожденные телята были получены с помощью метода ручного клонирования (handmade сloning) из эмбрионов, созданных из клетки донора — высокопродуктивной коровы голштинской породы весом около 800 кг. Животное отличалось длительным продуктивным периодом — более десяти лет, за который принесло семь здоровых телят, — и повышенными показателями надоя: порядка 18 тонн молока за лактацию при средних значениях по фермам 10 тонн. Параллельно лаборатория работает над созданием первых в России клонированных быков. Уже создано более 400 эмбрионов пород джерси и герефорд.
«Рождение как Звездочки, так и Милки с Искоркой — это важные вехи программы, но далеко не ее финальная точка. Наша ключевая задача — подтвердить в дальнейшем, что клоны способны иметь потомство и высокие показатели продуктивности надоя донора полностью сохраняются. Параллельно мы продолжаем формировать генетический материал: только эмбрионов Звездочки содержится сегодня более 200 в нашем криобанке. Это позволяет нам совершенствовать технологию и расширять научную базу для масштабного применения методов клонирования в животноводстве» — отмечает эмбриолог ГК «Прогресс Агро» Петр Икономов.
Высокорисковая технология.
По словам генерального директора компании «Альтраген» Виктора Погребняка, одна из ключевых проблем при клонировании — нормализация веса, так как аномально высокая масса тела может приводить к тяжелым осложнениям — и для самого новорожденного, и для суррогатной матери. В ряде случаев из-за крупных размеров теленка естественные роды становятся невозможны, а кесарево сечение сопряжено с риском значительных кровопотерь.
«Кроме того, коровы, у которых было кесарево, зачастую не могут войти в полноценную лактацию и не способны обеспечить нужный объем молока, что также делает технологию экономически нецелесообразной», — пояснил Погребняк.
Он напомнил, что в России уже были попытки реализации таких проектов. В частности, в 2020 году в Подольске был получен клон по кличке Цветочек, были попытки и в других регионах. Однако животное не дожило до зрелого возраста.
«Научные прецеденты есть, и они доказали возможность клонирования. Но пока это остается научным экспериментом, а не промышленной технологией, так как биологические риски слишком высоки», — заключил эксперт.