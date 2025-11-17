В России получили клонированного теленка с нормальным весом

«Рождение как Звездочки, так и Милки с Искоркой — это важные вехи программы, но далеко не ее финальная точка. Наша ключевая задача — подтвердить в дальнейшем, что клоны способны иметь потомство и высокие показатели продуктивности надоя донора полностью сохраняются. Параллельно мы продолжаем формировать генетический материал: только эмбрионов Звездочки содержится сегодня более 200 в нашем криобанке. Это позволяет нам совершенствовать технологию и расширять научную базу для масштабного применения методов клонирования в животноводстве» — отмечает эмбриолог ГК «Прогресс Агро» Петр Икономов.