Эвакуация машин с улиц Краснодара достигла нового пика

Краснодарские власти констатируют значительный рост активности служб эвакуации на улицах города. Согласно официальным данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, за период с 10 по 16 ноября на специализированную стоянку было перемещено 425 автомобилей, оставленных их владельцами в неразрешенных для парковки местах.
Наиболее проблемными с точки зрения нарушений правил парковки стали ключевые магистрали краевой столицы. В перечень улиц с наибольшим количеством эвакуаций вошли Коммунаров, Красная, Буденного, Головатого, Янковского, Мира, Рашпилевская, Постовая и Кондратенко.
Общая статистика с начала текущего года демонстрирует масштаб проводимой работы — на штрафплощадках оказалось уже 15 460 транспортных средств.
Динамика последних месяцев свидетельствует о стабильно высоком уровне нарушений парковочного режима. Для сравнения, в первую неделю ноября было эвакуировано 270 автомобилей, тогда как в октябре и сентябре аналогичные показатели в отдельные недели достигали 408 и 413 машин соответственно. Все задержанные автомобили направляются на специальную площадку, расположенную на улице Суворова, 3, пропускная способность которой рассчитана на одновременное размещение 88 транспортных средств.