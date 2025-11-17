Эвакуация машин с улиц Краснодара достигла нового пика

Динамика последних месяцев свидетельствует о стабильно высоком уровне нарушений парковочного режима. Для сравнения, в первую неделю ноября было эвакуировано 270 автомобилей, тогда как в октябре и сентябре аналогичные показатели в отдельные недели достигали 408 и 413 машин соответственно. Все задержанные автомобили направляются на специальную площадку, расположенную на улице Суворова, 3, пропускная способность которой рассчитана на одновременное размещение 88 транспортных средств.