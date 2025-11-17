Не прошло и 15 лет: Мэрия Кишинева обещала поставить забор вокруг гостиницы «Националь», где погибла 13-летняя девочка

Гостиницу «Националь» оградят и установят камеры — пишет t.me/wtfmoldova.
Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.
Примэрия планирует обязать это сделать частное лицо, которое владеет зданием.
«Я поручил рабочей группе выехать на место и оценить стоимость работ и расходов на установку защитного ограждения вокруг бывшей гостиницы “Националь”. Поскольку здание находится в частной собственности, счёт с понесёнными расходами должен быть направлен владельцам», — сообщил Чебан.
Чебан добавил, что обратится правительству, чтобы здание взяли под охрану и установили камеру.
«Аналогичным образом, мы письменно обратимся к Правительству с просьбой о предоставлении государственной охраны другим заброшенным государственным учреждениям на территории Кишинёва», — заявил Ваня.
Уже продолжительное время идет перебрасывание обвинениями между городской властью и правительством касательно виновных в трагедии в гостинице «Националь».
P.S. Надеемся, что ситуацию решат и здание не будет представлять опасность.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Обещали завалить всю Европу молдавскими помидорами: А сегодня власть дала заднюю — зачем выращивать свое, если в ЕС все есть, убеждают, что заморские овощи-фрукты вкуснее наших, отечественных.
Депутат от правящей ПАС Александр Трубка заявил, что молдавские помидоры или мясо вкуснее европейских — это миф (далее…).
Парламентское большинство имени Игоря Гросу из ликвидации Русского дома в Кишиневе сделало шоу: Неужели депутатам от оппозиции не было противно находиться в одном зале с теми, от кого исходило моральное зловоние.
Когда ничего нельзя решить голосованием — потому что голосов элементарно не хватает — есть немало способов проявить свою позицию несогласия (далее…).
Граница на замке: Кого молдавские пограничники могут не пропустить в страну и кому не дать выехать из нее.
Путешественников призывают перед поездкой проверять техническое состояние автомобиля и идентификационные элементы (далее…).