Не прошло и 15 лет: Мэрия Кишинева обещала поставить забор вокруг гостиницы «Националь», где погибла 13-летняя девочка

Примэрия планирует обязать это сделать частное лицо, которое владеет зданием.

Источник: Комсомольская правда

Гостиницу «Националь» оградят и установят камеры — пишет t.me/wtfmoldova.

Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.

Примэрия планирует обязать это сделать частное лицо, которое владеет зданием.

«Я поручил рабочей группе выехать на место и оценить стоимость работ и расходов на установку защитного ограждения вокруг бывшей гостиницы “Националь”. Поскольку здание находится в частной собственности, счёт с понесёнными расходами должен быть направлен владельцам», — сообщил Чебан.

Чебан добавил, что обратится правительству, чтобы здание взяли под охрану и установили камеру.

«Аналогичным образом, мы письменно обратимся к Правительству с просьбой о предоставлении государственной охраны другим заброшенным государственным учреждениям на территории Кишинёва», — заявил Ваня.

Уже продолжительное время идет перебрасывание обвинениями между городской властью и правительством касательно виновных в трагедии в гостинице «Националь».

P.S. Надеемся, что ситуацию решат и здание не будет представлять опасность.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

