Атлет из Иркутска Дмитрий Гудков едва не покинул шоу «Титаны»

В новом выпуске реалити-шоу «Титаны» (18+) иркутский атлет Дмитрий Гудков, известный как ХадаХан, оказался на грани вылета. Двукратный чемпион России по реслингу проиграл первое испытание, где нужно было столкнуть соперника с платформы с помощью подвижной стены. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.
— Его противником стал мастер спорта по спортивной аэробике Олег Майоров. Несмотря на упорное сопротивление, Гудков не смог одержать победу и попал в зону риска. Однако на дополнительном этапе, где требовалось пробежать дистанцию на беговой дорожке за ограниченное время, иркутский атлет проявил выдающуюся выносливость и сохранил место в проекте, — сообщают в агентстве.
Также в шоу участвует еще один представитель Иркутской области — футболист Федор Кудряшов. Известно, что он не смог завершить свое испытание против олимпийского чемпиона по тхэквондо Алексея Денисенко.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Ангарска Илона Штукарева похудела на реалити-шоу на 25 килограммов.