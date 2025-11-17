Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атлет из Иркутска Дмитрий Гудков едва не покинул шоу «Титаны»

Двукратный чемпион России по реслингу проиграл первое испытание.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В новом выпуске реалити-шоу «Титаны» (18+) иркутский атлет Дмитрий Гудков, известный как ХадаХан, оказался на грани вылета. Двукратный чемпион России по реслингу проиграл первое испытание, где нужно было столкнуть соперника с платформы с помощью подвижной стены. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

— Его противником стал мастер спорта по спортивной аэробике Олег Майоров. Несмотря на упорное сопротивление, Гудков не смог одержать победу и попал в зону риска. Однако на дополнительном этапе, где требовалось пробежать дистанцию на беговой дорожке за ограниченное время, иркутский атлет проявил выдающуюся выносливость и сохранил место в проекте, — сообщают в агентстве.

Также в шоу участвует еще один представитель Иркутской области — футболист Федор Кудряшов. Известно, что он не смог завершить свое испытание против олимпийского чемпиона по тхэквондо Алексея Денисенко.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Ангарска Илона Штукарева похудела на реалити-шоу на 25 килограммов.