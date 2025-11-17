В ФНПР рассказали о росте МРОТ с 1 января 2026 года

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2026 года будет способствовать увеличению зарплат около 4,6 миллиона человек, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
«Рассмотрен проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2026 года заработная плата вырастет благодаря этому у около 4,6 миллиона работников», — сказал Черногаев во время встречи с президентом России.
Он отметил также, что в законодательстве установлена норма об опережающем росте МРОТ над темпами роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен, в этом году зарплата выросла у 4,2 миллиона россиян. По его словам, с 1 января этого года восстановление индексации пенсий работающих пенсионеров распространилось почти на 8 миллионов человек.
Кроме того, принятие изменений в трудовой кодекс по части платформенной занятости, за которые профсоюзы выступают в рамках Российской трехсторонней комиссии, может затронуть порядка 9,5 миллионов работающих россиян.