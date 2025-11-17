Ричмонд
Путин рассказал о предлагаемых изменениях по ученическим договорам

Путин обсудил с Черногаевым предлагаемые изменения по ученическим договорам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на значение для подготовки кадров в РФ проекта закона об изменениях условий заключения ученических договоров.

В понедельник глава государства провел встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым.

«Что касается проекта закона об изменениях в Трудовой кодекс, касающихся совершенствования и расширения практики применения положений, регулирующих ученический договор. Вы сейчас говорили о молодежи, но в этой части. Может быть, не так много людей напрямую это будет касаться — около 400 тысяч, но все-таки это имеет значение для подготовки кадров», — сказал Путин.