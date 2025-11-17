Путин рассказал о предлагаемых изменениях по ученическим договорам

«Что касается проекта закона об изменениях в Трудовой кодекс, касающихся совершенствования и расширения практики применения положений, регулирующих ученический договор. Вы сейчас говорили о молодежи, но в этой части. Может быть, не так много людей напрямую это будет касаться — около 400 тысяч, но все-таки это имеет значение для подготовки кадров», — сказал Путин.