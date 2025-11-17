Ричмонд
Омский экоблогер участвует в мировой климатической конференции в Бразилии

Отработает он там не все две недели, которые длится событие.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 21 ноября в Бразилии проходит климатическая конференция ООН «COP-30». Ее участники обсуждают множество тем по экологии и климату, также МИД России успел отметить скандальный факт, что в событии полностью не участвуют США.

Конференция длится в городе Белене. Среди состава официальной делегации России на конференции есть и омич — экоблогер, активист, член Общественной палаты РФ Владимир Лифантьев. О своей работе там он сам сообщил на своем канале в Телеграме.

Он не стал конкретизировать в сообщении темы, по которым выступает или обменивается мнениями в Белене, уточнив лишь разницу во времени этого места с Омском — 9 часов и с Москвой — 6.

Нам блогер пояснил, что пробудет там в сумме шесть дней.

«Тут звучало много тем по науке, изучению климата. Очень интересный проект по изучению предела потребляемости СО2 и связанного этим парникового эффекта. На материале лесов Амазонии. Как известно, именно этот регион производит больше всего кислорода на Земле», — добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Россия представила на конференции первую в мире целевую операционную модель восстановления экосистем, созданную бизнесом и научным сообществом в рамках десятилетия ООН по восстановлению экосистем 2021−30 годов.

В концепции модели факты о том, что восстановление экосистем как не просто природоохранная мера, а один из самых эффективных инструментов климатической политики XXI века. По оценкам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), восстановление природы может обеспечить до трети всех необходимых мер по снижению глобальных выбросов к 2030 году.

Ранее Лифантьев озвучивал версию происхождения вонючих выбросов в омском воздухе в сентябре.

