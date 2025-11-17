Омский экоблогер участвует в мировой климатической конференции в Бразилии

В концепции модели факты о том, что восстановление экосистем как не просто природоохранная мера, а один из самых эффективных инструментов климатической политики XXI века. По оценкам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), восстановление природы может обеспечить до трети всех необходимых мер по снижению глобальных выбросов к 2030 году.