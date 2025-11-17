Раскопки в Кисловской слободе раскрыли повседневный быт Москвы XV-XIX веков

МОСКВА, 17 ноября. Ученые обнаружили множество фрагментов сосудов, керамики, монет, подвесных крестов, многоцветных изразцов с женскими «портретами» и других артефактов из повседневной жизни москвичей XV-XIX веков во время проведения спасательных раскопок на месте бывшей Кисловской слободы. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
«Археологические работы на территории Москвы вскрывают обширный круг проблем, связанных с выделением собственно московских черт в ископаемом материале. Исследования в Кисловских переулках открывают перед нами мир московского двора, ремесленной слободы, и позволяют увидеть, как менялась жизнь горожан от XV до XIX века в самом сердце Москвы», — сообщил заведующий отделом археологии Московской Руси ИА РАН Леонид Беляев, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечается в сообщении, археологам удалось получить эти сведения и обнаружить массу новых и интересных артефактов во время спасательных раскопок, которые проводились в Кисловских переулках перед реконструкцией здания музыкальной школы Московской государственной консерватории имени Чайковского. Она была построена в советское время на территории бывшей Кисловской слободы.
Она представляла собой поселение царских, а затем и патриарших кислошников, которое с 1565 года находилось на месте современных Нижнего и Среднего Кисловских переулков, к северу от Опричного двора Ивана IV Грозного. Кислошники поставляли к государеву двору различные соления и напитки — кислую капусту, моченые яблоки, соленые огурцы и квасы. В первой половине XVIII века земли слободы начали скупать представители дворянства и купечества, формируя крупные усадебные владения, поверх которых была построена музыкальная школа уже в советское время.
В общей сложности, археологи изучили около 712 кв. м территории слободы и 150 объектов, соответствующих разным периодам истории изучаемого района. Самые ранние из них — монеты ручного чекана, подвесные кресты и фрагменты керамики — относятся к концу XV и первой половине XVI века. Также исследователям удалось обнаружить множество артефактов и более поздних эпох, относящихся уже к эре позднего Московского Царства и Российской империи.
В частности, ученые обнаружили небольшую мерную керамическую чашечку, печные муравленые изразцы, миниатюрный керамический кувшинчик, полихромные лицевые изразцы с женскими «портретами», импортированные сосуды с многоцветной росписью и обломки восточных чаш из змеевика и других камней, искусно вырезанную из кости шпульку, а также потенциальный фрагмент церковного светильника или подставки. Их изучение, как отметил Беляев, существенно дополнит представления историков о материальной культуре и московском быте XV — XIX вв.