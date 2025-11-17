Раскопки в Кисловской слободе раскрыли повседневный быт Москвы XV-XIX веков

Она представляла собой поселение царских, а затем и патриарших кислошников, которое с 1565 года находилось на месте современных Нижнего и Среднего Кисловских переулков, к северу от Опричного двора Ивана IV Грозного. Кислошники поставляли к государеву двору различные соления и напитки — кислую капусту, моченые яблоки, соленые огурцы и квасы. В первой половине XVIII века земли слободы начали скупать представители дворянства и купечества, формируя крупные усадебные владения, поверх которых была построена музыкальная школа уже в советское время.