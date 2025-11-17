Ричмонд
«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Тунис

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Белорусская авиакомпания «Белавиа» приняла решение возобновить чартерную программу в Тунис, сообщили в официальном Telеgram-канале перевозчика.

«22 мая 2026 года Airbus A330−200 в васильковой ливрее вылетит в город Энфида», — говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, самолеты в Тунис будут летать каждые 11−12 дней. Чтобы долететь из Минска в Энфиду, в небе придется провести около восьми часов.

Ранее в «Белавиа» сообщили о возобновлении чартерных рейсов из Минска в Иорданию.

Самолеты белорусского авиаперевозчика будут летать в курортный город Акаба, первый рейс запланирован на 10 марта следующего года. Эта чартерная программа продлится два с половиной месяца — до конца мая 2026-го. Рейсы из Минска будут выполняться каждые 11 дней на Boeing 737−800.