«Белавиа» возобновляет чартерные рейсы в Тунис

Самолеты белорусского авиаперевозчика будут летать в курортный город Акаба, первый рейс запланирован на 10 марта следующего года. Эта чартерная программа продлится два с половиной месяца — до конца мая 2026-го. Рейсы из Минска будут выполняться каждые 11 дней на Boeing 737−800.