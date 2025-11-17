Белорусский Дед Мороз приехал в Великий Устюг

18 ноября в главной резиденции Деда Мороза в Великом Устюге соберутся сказочные гости со всей России, а также из зарубежных стран.
Белорусский Дед Мороз привез своему российскому брату, который празднует именины, искренние пожелания здоровья, добра и праздничного настроения.
Как следует из короткого видео встречи двух сказочных зимних персонажей, белорусский Дед Мороз восхитился атмосферой в резиденции в Великом Устюге. На что российский Дед Мороз ответил: «Так у меня здесь сказка живет! А я сказку в жизнь воплощаю потихонечку да помаленечку, в этом деле спешить ну никак нельзя. Тише едешь дальше будешь. Это же плохие дела делаются быстро — раз и сделал. А хорошее доброе дело -потихоньку и помаленьку делается», — сказал сказочный именинник.
Хозяин Великого Устюга провел белорусского гостя по своим снежным палатам и отметил: «Уверен, что теплые реки дружбы между Беларусью и моим сказочным Великим Устюгом будут виться и дальше! Будем дружить городами, домами и семьями!».
18 ноября в России ежегодно отмечают День рождения Деда Мороза. Эту дату выбрали, поскольку в этот день в Великом Устюге, где расположена официальная резиденция российского Деда Мороза, в свои права уступает настоящая зима — ударяют первые морозы, а земля укрывается снежным покровом.
Поместье белорусского Деда Мороза расположено в Беловежской пуще, оно занимает почти 15 гектаров. Там, кроме главного дома Деда Мороза, есть терем Снегурочки, Волшебная Мельница, которая превращает плохие дела в пыль, а также сказочная поляна Двенадцати Месяцев и, конечно, «живая» Новогодняя Елка. В сказочное поместье приезжает много гостей не только из Беларуси, России. но и стран дальнего и ближнего зарубежья.