Белорусский Дед Мороз приехал в Великий Устюг

Как следует из короткого видео встречи двух сказочных зимних персонажей, белорусский Дед Мороз восхитился атмосферой в резиденции в Великом Устюге. На что российский Дед Мороз ответил: «Так у меня здесь сказка живет! А я сказку в жизнь воплощаю потихонечку да помаленечку, в этом деле спешить ну никак нельзя. Тише едешь дальше будешь. Это же плохие дела делаются быстро — раз и сделал. А хорошее доброе дело -потихоньку и помаленьку делается», — сказал сказочный именинник.