В Калининграде наградили 90 юных талантов

В этом учебном году ежемесячную выплату в размере 2000 рублей будут получать 90 одаренных школьников — на 20 больше, чем раньше.
Важное нововведение: стипендия теперь доступна не только старшеклассникам, но и учащимся с 1 по 11 класс. 70 ребят отмечены за успехи в учебе, еще 20 — за творческие достижения.
«Все великие открытия совершаются людьми, которые много и упорно работают», — обратилась к стипендиатам Елена Дятлова. Родителям юных дарований вручили благодарственные письма от главы городской администрации.
Конкурс был серьезным: на стипендию претендовали 179 юных ученых и 51 творческий дарование — победители всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.