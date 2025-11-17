В Бурятии пройдет региональный конкурс «Республика добрых дел — 2025»

Конкурс «Республика добрых дел — 2025», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», состоится в Бурятии, сообщили в агентстве по делам молодежи региона.
Участниками конкурса могут стать волонтеры и социальные организации республики. Для них подготовлено несколько номинаций: для физических лиц — «Открытие года», «Лучший волонтер года», «Незаменимый лидер», для юридических — «Территория добрых дел», «Волонтерская организация года» и «Лучший волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ». Также будут разыграны специальные призы: «Серебряный волонтер» и «Старший Брат» за успехи в наставничестве.
«Конкурс “Республика добрых дел” уже стал традиционной площадкой для признания заслуг тех, кто ежедневно вносит вклад в развитие гражданского общества. Для нас важно не только отметить лучших, но и создать среду для обмена опытом, вдохновить новых участников на добровольческую деятельность», — отметила заместитель руководителя республиканского агентства по делам молодежи Марина Елбаева.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 21 ноября. Электронная форма размещена по ссылке. До 28 ноября экспертная комиссия заочно оценит представленные номинантами материалы. Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 5 декабря.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.