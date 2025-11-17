Производитель спецтехники в Новосибирской области оптимизировал свою работу

Новосибирское предприятие Baumech, производящее многофункциональную малогабаритную спецтехнику и навесное оборудование, ускорило выпуск продукции на 41% при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Участие в федпроекте позволило предприятию оптимизировать процесс производства наиболее популярной машины — универсального мини-погрузчика Baumech в комплекте с навесным оборудованием. Сотрудники компании вместе с экспертами регионального центра компетенций проанализировали работу и выявили ряд проблем.
Например, ранее при обнаружении брака комплектующих, поступавших с предыдущих этапов, сборщики вынуждены были ждать исправления дефектов до двух часов за смену. Теперь такие детали направляют в зону карантина. Сборщики при этом продолжают работу с исправными комплектующими. Это позволило полностью исключить простои, связанные с ожиданием устранения брака.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.