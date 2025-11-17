Производитель спецтехники в Новосибирской области оптимизировал свою работу

Например, ранее при обнаружении брака комплектующих, поступавших с предыдущих этапов, сборщики вынуждены были ждать исправления дефектов до двух часов за смену. Теперь такие детали направляют в зону карантина. Сборщики при этом продолжают работу с исправными комплектующими. Это позволило полностью исключить простои, связанные с ожиданием устранения брака.