Пожилые люди в Чувашии повысили уровень финансовой грамотности

Урок финансовой грамотности для пожилых людей прошел в комплексном центре социального обслуживания населения Козловского муниципального округа Чувашии. Занятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты республики.
Слушатели повторили основы грамотного финансового поведения, вспомнили и закрепили ключевые понятия, такие как «бюджет», «доходы» и «расходы», «сбережения» и «инвестиции». Для лучшего усвоения материала использовались специальные раздаточные материалы и литература.
Во время практической части занятия слушатели прошли тестирование. Несколько специально подобранных вопросов позволили каждому участнику урока проанализировать свои финансовые привычки. Задания в том числе были посвящены ведению личного бюджета, контролю ежедневных трат и формированию сбережений. Подчеркивается, что с вопросами тестирования справились все участники урока.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.