В Ростовской области спишут пеню при оплате задолженности за вывоз мусора

Жителям Ростовской области спишут пеню при полной оплате задолженности и текущих начислений за вывоз мусора. Об этом сообщает региональный оператор «ЭкоЦентр».
Акция «Погаси долги — спишем пени» продлится до 31 декабря 2025 года. Воспользоваться предложением смогут все жители региона, которые получают квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов.
После оплаты специалисты проведут перерасчет, и все ранее начисленные пени обнулят. Информацию о списании пени можно будет увидеть в квитанциях за январь 2026 года.
Важно: акция не касается тех потребителей, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени.
