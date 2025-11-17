Ричмонд
В Ростовской области спишут пеню при оплате задолженности за вывоз мусора

Акцию «Погаси долги — спишем пени» запустили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области спишут пеню при полной оплате задолженности и текущих начислений за вывоз мусора. Об этом сообщает региональный оператор «ЭкоЦентр».

Акция «Погаси долги — спишем пени» продлится до 31 декабря 2025 года. Воспользоваться предложением смогут все жители региона, которые получают квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов.

После оплаты специалисты проведут перерасчет, и все ранее начисленные пени обнулят. Информацию о списании пени можно будет увидеть в квитанциях за январь 2026 года.

Важно: акция не касается тех потребителей, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании задолженности и пени.

