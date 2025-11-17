Ричмонд
Общественники проверили качество отремонтированной улицы Шерипова в Грозном

Они оценили новые полосы для автомобилей, современные дорожные знаки, светофоры, остановочные павильоны и пешеходные переходы.

Общественные контролеры посетили улицу Шерипова в Грозном, чтобы проверить качество ремонта, проведенного при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики.

Протяженность обновленного участка составила 2,4 км. Проезжая часть была расширена с четырех до шести полос, что повысило пропускную способность трассы. Также во время ремонта на улице уложили новое асфальтобетонное покрытие, разместили дорожные знаки и светофоры, возвели современные автобусные павильоны и обустроили пешеходные переходы.

«Важно, что работа была выполнена системно — каждый элемент инфраструктуры продуман и соответствует современным стандартам качества. Расширение дороги уже сняло заторы, а грамотное обустройство пешеходной инфраструктуры делает улицу удобной для всех участников дорожного движения. Именно так и должна развиваться современная городская среда — комплексно и с заботой о людях», — отметил представитель Народного фронта в Чечне Саид-Ахмед Вараев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.