Общественники проверили качество отремонтированной улицы Шерипова в Грозном

«Важно, что работа была выполнена системно — каждый элемент инфраструктуры продуман и соответствует современным стандартам качества. Расширение дороги уже сняло заторы, а грамотное обустройство пешеходной инфраструктуры делает улицу удобной для всех участников дорожного движения. Именно так и должна развиваться современная городская среда — комплексно и с заботой о людях», — отметил представитель Народного фронта в Чечне Саид-Ахмед Вараев.