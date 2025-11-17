В Москве определили финалистов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

Уникальность премии заключается в её концепции: это первая в России награда, призванная поощрить тех, кто превращает молодёжные путешествия по стране в инструмент личностного и профессионального роста, изучения истории и волонтёрской деятельности. Финалисты соревновались в семи номинациях: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем предприятие», «Больше, чем точка притяжения», «Больше, чем медиа» и «Больше, чем регион».