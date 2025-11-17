В Москве определили финалистов Всероссийской премии «Больше, чем путешествие»

В столице завершился очный финал Всероссийской премии «Больше, чем путешествие», учрежденной Росмолодёжью. В Центре событий РБК встретились 72 финалиста из 89 регионов страны, которые прошли жесткий отбор из более чем 7 700 заявок. В течение двух дней авторы лучших проектов защищали их перед представительным экспертным советом, в состав которого вошли государственные деятели, руководители туриндустрии и эксперты в сфере молодёжной политики.
Премия «Больше, чем путешествие» объединяет людей со всей страны. Мы получили более 7,7 тысячи заявок из 89 регионов. Возможность представить свою деятельность и проекты экспертам на очном этапе получили 72 участника. Через премию мы поощряем тех, кто выбрал путь к знанию, сохраняет историческую память, проявляет уважение к самобытной культуре народов России, создает не просто путешествия, а наполняет их смыслом.
Уникальность премии заключается в её концепции: это первая в России награда, призванная поощрить тех, кто превращает молодёжные путешествия по стране в инструмент личностного и профессионального роста, изучения истории и волонтёрской деятельности. Финалисты соревновались в семи номинациях: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем предприятие», «Больше, чем точка притяжения», «Больше, чем медиа» и «Больше, чем регион».
Как подчеркнул председатель экспертного совета премии, Сангаджи Тарбаев, «уникальность премии в том, что она соединила внутренний туризм и содержательную работу с молодёжью. Финалисты поделились лучшими практиками в сфере организации патриотических туров и проектирования исторических маршрутов, новыми подходами к проведению экскурсий… В каждой заявке есть огромный потенциал».
Помимо напряженной работы по защите проектов, для участников была подготовлена насыщенная деловая и культурная программа. Финалисты смогли поучаствовать в нетворкинг-игре «Маршрут сотрудничества», посетить открытые диалоги с известными тревел-блогерами Марком Ерёминым и Кириллом Диденком, а также пройти мастер-классы от партнёров, включая РГУТИС и Росмолодёжь. Гранты. Вечерняя программа включила в себя автобусную экскурсию по Москве и посещение интерактивной экспозиции Музея криптографии.
Победители в номинации «Больше, чем регион» будут определены исключительно решением экспертного совета. Для финалистов в остальных номинациях запускается народное голосование, результаты которого повлияют на итоговый балл наряду с оценками экспертов.
Премия проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.