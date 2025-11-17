Свыше 1,5 тысячи жителей Забайкалья бесплатно освоили новые профессии

Выпускниками бесплатных курсов профессиональной переподготовки с начала 2025 года стали более 1,5 тыс. жителей Забайкальского края, сообщила заместитель начальника управления труда и занятости министерства труда и соцзащиты населения региона Татьяна Каргина. Обучение было организовано при поддержке нацпроекта «Кадры».
По словам Татьяны Каргиной, с начала года работодателями из Забайкалья было заявлено более 90 тысяч вакансий. При этом потребность в кадрах составляет около 8,6 тысячи человек. Службы занятости населения помогают жителям региона с трудоустройством и оказывают поддержку бизнесу. При этом организация профессионального обучения признана в Забайкалье приоритетом. Именно это направление позволяет готовить высококвалифицированных узкопрофильных специалистов, которые востребованы у местных работодателей.
Жители Забайкалья, желающие получить новую профессию, советуют обратиться в краевой центр занятости населения по телефону: 8 3022 (32−20−66). Также они могут подать заявление на обучение через портал «Работа России».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.