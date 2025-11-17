Свыше 1,5 тысячи жителей Забайкалья бесплатно освоили новые профессии

По словам Татьяны Каргиной, с начала года работодателями из Забайкалья было заявлено более 90 тысяч вакансий. При этом потребность в кадрах составляет около 8,6 тысячи человек. Службы занятости населения помогают жителям региона с трудоустройством и оказывают поддержку бизнесу. При этом организация профессионального обучения признана в Забайкалье приоритетом. Именно это направление позволяет готовить высококвалифицированных узкопрофильных специалистов, которые востребованы у местных работодателей.