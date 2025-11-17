Ричмонд
Ростовчанам спишут пеню при оплате долга за вывоз мусора

Акция действует с 1 ноября до 31 декабря.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области региональный оператор «ЭкоЦентр» запустил акцию «Погаси долги — спишем пени», которая продлится до конца 2025 года.

Жителям региона предлагается погасить имеющуюся задолженность за услугу вывоза твёрдых коммунальных отходов, включая текущие начисления, и при этом избежать выплаты начисленных пеней, которые будут аннулированы.

Региональный оператор уточняет, что акция распространяется исключительно на физических лиц. Информация о списании пеней будет отражена в платёжных документах за январь 2026 года.

Важно отметить, что данная акция не распространяется на тех потребителей, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании долга и пеней.