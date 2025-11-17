В Горно-Алтайске состоялся слет наставников программы «Орлята России»

«Сегодня наставники открыли для себя уникальные техники и подходы, которые позволят им эффективнее взаимодействовать с детьми. Важно отметить, что на встрече мы обсудили, как можно вдохновлять малышей собственным примером, мотивируя их достигать поставленных целей. Эти два дня дали мощный стимул для дальнейшей работы и позволили поверить в силу совместных усилий», — отметила региональный куратор программы «Орлята России» Чейнеш Каланчина.