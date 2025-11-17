В Горно-Алтайске состоялся слет наставников программы «Орлята России»

Муниципальный слет наставников программы «Орлята России», реализуемой в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», прошел в столице Республики Алтай, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Во время слета были показаны презентации различных проектов, проведены семинары и мастер-классы, где молодые наставники приобрели полезные навыки и знания. Например, участники мероприятия ознакомились с методиками организации детских мероприятий и коллективных творческих акций, а также с психологическими аспектами лидерства.
«Сегодня наставники открыли для себя уникальные техники и подходы, которые позволят им эффективнее взаимодействовать с детьми. Важно отметить, что на встрече мы обсудили, как можно вдохновлять малышей собственным примером, мотивируя их достигать поставленных целей. Эти два дня дали мощный стимул для дальнейшей работы и позволили поверить в силу совместных усилий», — отметила региональный куратор программы «Орлята России» Чейнеш Каланчина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.