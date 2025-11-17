Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские туристы нашли замену Сочи: красиво и доступно

Абхазия опередила Сочи по темпам роста туристического потока в 2025 году, увеличив число отдыхающих на 20% и почти втрое превзойдя популярный российский город-курорт.

Источник: Новая Кубань

Главная причина — привлекательные цены и недавно открывшийся аэропорт в Сухуме, который впервые за 32 года позволил стране принимать новых туристов.

Путешественники выбирают Абхазию из-за значительной разницы в стоимости проживания: цены на отели с четырьмя звездами здесь на 30−40% ниже, чем в Сочи, а питание и экскурсии обходятся значительно дешевле — экономия за 10 дней достигает порядка 100 тысяч рублей на семью. Массовый наплыв отдыхающих начинается в середине июня и продолжается до конца сентября, а в осенне-зимний период Абхазия привлекает любителей экскурсий. Эксперты отмечают, что турпоток поддерживается не только благодаря авиасообщению, но и запуску поездов и морского сообщения.

По данным популярного сервиса онлайн-бронирования, Абхазия стала лидером среди заграничных пляжных направлений летнего сезона 2025 с ростом бронирований на 25−30% по сравнению с 2024 годом.