Российские туристы нашли замену Сочи: красиво и доступно

Путешественники выбирают Абхазию из-за значительной разницы в стоимости проживания: цены на отели с четырьмя звездами здесь на 30−40% ниже, чем в Сочи, а питание и экскурсии обходятся значительно дешевле — экономия за 10 дней достигает порядка 100 тысяч рублей на семью. Массовый наплыв отдыхающих начинается в середине июня и продолжается до конца сентября, а в осенне-зимний период Абхазия привлекает любителей экскурсий. Эксперты отмечают, что турпоток поддерживается не только благодаря авиасообщению, но и запуску поездов и морского сообщения.