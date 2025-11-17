На нескольких центральных улицах Москвы закрыли движение

«Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту; на Боровицкой площади. Объезд возможен по Садовому кольцу», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта временно закрыли на ряде центральных улиц Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
