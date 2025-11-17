Волгоградская область попала в топ-20 по приверженности ЗОЖ

Волгоградцы привыкли искать свой регион в хвосте всех рейтингов, но сегодня есть, чему порадоваться. По итогам 2024 года мы попали на 18-е место в стране по приверженности жителей здоровому образу жизни. Правда, немного сдали свои позиции, пропустив вперед три региона. Годом ранее мы были в топ-15. Расчеты вели эксперты агентства РИА Новости.
Что это значит и как считали ЗОЖников в регионе? Как объяснили в агентстве, при расчетах учли данные о количестве жителей, занимающихся спортом и физкультурой, проанализировали продажи сигарет и алкоголя. А также статистику преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Всем регионам ставили баллы, а потом по их числу расставляли в рейтинге.
В лидерах — Дагестан, Чечня и Ингушетия. Меньше пьющих и больше спортивных людей в Ульяновской области, Краснодарском и Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Адыгее. В десятке также Тульская и Московская области.