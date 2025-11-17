Волгоградская область попала в топ-20 по приверженности ЗОЖ

Что это значит и как считали ЗОЖников в регионе? Как объяснили в агентстве, при расчетах учли данные о количестве жителей, занимающихся спортом и физкультурой, проанализировали продажи сигарет и алкоголя. А также статистику преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Всем регионам ставили баллы, а потом по их числу расставляли в рейтинге.