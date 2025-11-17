Ричмонд
В центре Железнодорожного изменили схему движения из-за капремонта улично-дорожной сети

Нововведения действуют с 17 ноября.

В центральной части Железнодорожного изменили схему движения транспорта из-за капитального ремонта улично-дорожной сети. Нововведения действуют с 17 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Правдинского округа.

В связи с ремонтом по улице Коммунистической — от пересечения с Черняховского до Октябрьской — организовали двустороннее движение. «По улице Первомайской, от магазина № 5 до Дома культуры, движение закрыто. Также закрыт проезд рядом с памятником В. И. Ленину», — говорится в сообщении.

К масштабному ремонту улично-дорожной сети в центральной части Железнодорожного приступили в ноябре 2024 года. Подрядчик приводит в порядок Октябрьскую, Калининградскую, Коммунистическую, Пушкинскую, Первомайскую, Черняховского и Красноармейскую. Специалисты также ремонтируют Больничный, Дорожный, Кооперативный и Газетный переулки.

Работы выполняет ООО «Витастрой». В октябре 2024 года с компанией заключили контракт на 315 миллионов рублей. Работы должны завершить до конца 2025-го.

Масштабную программу ревитализации в Железнодорожном запустили в 2019 году. В историческом центре отремонтировали десятки домов, привели в порядок территорию вокруг, благоустроили площадь. В посёлке продолжают ремонтировать довоенные дома и старинные сооружения. Кроме того, в Железнодорожном планируют открыть новые музеи и кафе.