В центре Железнодорожного изменили схему движения из-за капремонта улично-дорожной сети

В связи с ремонтом по улице Коммунистической — от пересечения с Черняховского до Октябрьской — организовали двустороннее движение. «По улице Первомайской, от магазина № 5 до Дома культуры, движение закрыто. Также закрыт проезд рядом с памятником В. И. Ленину», — говорится в сообщении.