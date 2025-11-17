Ричмонд
17 омских школ вошли в число лучших по стране

Учреждения образования получили Знак качества для образовательных организаций от Рособрнадзора.

Источник: Комсомольская правда

17 омских учреждений образования получили Знак качества для образовательных организаций и вошли в число лучших по стране.

Как сообщила в своем телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова, о высокой оценке омских школ на Всероссийской конференции по оценке качества образования сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

В направлении «Высокая культура оценивания» знака качества были удостоены 15 образовательных организаций из Омска, Черлакского, Русско-Полянского, Знаменского, Одесского и Исилькульского районов.

В направлении «Высокие образовательные результаты» в число лучших по стране попали Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 и Омский кадетский военный корпус.