17 омских школ вошли в число лучших по стране

17 омских учреждений образования получили Знак качества для образовательных организаций и вошли в число лучших по стране.
Как сообщила в своем телеграм-канале министр образования Омской области Ольга Степанова, о высокой оценке омских школ на Всероссийской конференции по оценке качества образования сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
В направлении «Высокая культура оценивания» знака качества были удостоены 15 образовательных организаций из Омска, Черлакского, Русско-Полянского, Знаменского, Одесского и Исилькульского районов.
В направлении «Высокие образовательные результаты» в число лучших по стране попали Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 и Омский кадетский военный корпус.