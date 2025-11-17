Путин присвоил четырем россиянкам звание «Мать-героиня»

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» четырем россиянкам из Кемеровской, Ленинградской и Свердловской областей.
Указ президента о присуждении государственных наград размещен на официальном портале опубликования правовых документов.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание “Мать-героиня” Курочкиной Светлане Сергеевне, Кемеровская область — Кузбасс; Маховой Ирине Григорьевне, Ленинградская область; Небогатовой Наталии Ивановне, Ленинградская область; Черняк Лукине Анатольевне, Свердловская область», — говорится в тексте указа.