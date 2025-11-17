«Акт диверсии»: что известно о взрывах на ж/д путях в Польше

По данным «Коммерсанта», в тот же день на этой же линии (Варшава — Люблин), но ближе к городу Пулавы, произошел второй инцидент: была повреждена контактная сеть. Через линию электропередачи «кто-то забросил цепь», что вызвало короткое замыкание. Поврежденная сеть упала на проходивший пассажирский поезд, в котором находились 475 человек. Машинист экстренно остановил состав. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, но в одном из вагонов были разбиты окна.