«Акт диверсии»: что известно о взрывах на ж/д путях в Польше

В Польше на важной железнодорожной линии, используемой для сообщения с Украиной, зафиксировано как минимум два инцидента с повреждением инфраструктуры.
ТАСС сообщает, что первое повреждение путей было обнаружено машинистом поезда утром в воскресенье в районе станции Мика в Мазовецком воеводстве. Железнодорожники сообщили о произошедшем в полицию. На момент остановки в поезде находилось всего два пассажира и несколько рабочих, никто не пострадал.
Издание Rzeczpospolita приводит комментарий польского премьера Дональда Туска, который посетил место происшествия. Он написал в социальной сети Х, что на участке Варшава — Люблин «произошел акт диверсии». Туск уточнил, что «взрыв взрывчатого вещества повредил железнодорожное полотно». Глава правительства назвал это «беспрецедентным актом диверсии, направленным против безопасности государства польского». Он также добавил, что на этой же линии, ближе к Люблину, обнаружено еще одно повреждение путей.
РИА Новости передает, что вскоре после первого сообщения о происшествии пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая опровергла версию о диверсии. Она сообщила, что «нет оснований говорить о преднамеренных действиях третьих лиц» и призвала избегать спекуляций. Позже глава МВД Марчин Кервиньский прокомментировал, что проводится расследование силами спецслужб и прокуратуры.
По информации польского RMF24, прежде чем неисправность была обнаружена, через поврежденный фрагмент путей в районе станции Мика успели проследовать три поезда. Повреждение было выявлено только после того, как экипаж поезда Intercity передал сигнал о ненормальном состоянии инфраструктуры.
По данным «Коммерсанта», в тот же день на этой же линии (Варшава — Люблин), но ближе к городу Пулавы, произошел второй инцидент: была повреждена контактная сеть. Через линию электропередачи «кто-то забросил цепь», что вызвало короткое замыкание. Поврежденная сеть упала на проходивший пассажирский поезд, в котором находились 475 человек. Машинист экстренно остановил состав. Никто из пассажиров серьезно не пострадал, но в одном из вагонов были разбиты окна.
Rzeczpospolita пишет, что в связи с серией инцидентов Бюро национальной безопасности Польши (BBN) начало сбор и проверку информации о «целенаправленных и носящих признаки актов диверсии» повреждениях инфраструктуры на линии, ведущей в Украину. Президент страны Кароль Навроцкий проинформирован о ситуации.