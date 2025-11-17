Ричмонд
Перевозчика нашли на нижегородские маршруты № 47 и № 79

Центр развития транспортных систем нашел новых перевозчиков на нижегородские маршруты № 47 и № 79.

Об этом сообщили в ЦРТС.

Контракты на обслуживание двух направлений заключены с компанией «Конка», которая подала единственную заявку. Подрядчик приступит к работе с 1 января 2026 года.

Кроме того, договора заключают с ООО «Транс-НН» на обслуживание маршрутов № 22, № 29, № 36, № 45, № 55, № 78, № 82 и № 91. Те же процедуры проходят в отношении маршрутов № 24 и № 94. Первое направление будет обслуживать ООО «Столица-Авто», а второе — ООО «Футбол».

Напомним, автобусный маршрут № 235 отменили в Нижнем Новгороде.