На Ставрополье определили лучшие продовольственные бренды региона

Продовольственные бренды Ставрополья приняли участие в региональном конкурсе «Ставропольское качество», организованном в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Пищевая отрасль является системообразующей для Ставрополья, и она демонстрирует уверенный рост. С начала года объем производства составил 146 миллиардов рублей, прирост за девять месяцев достиг 13%. Высокие стандарты качества ставропольской продукции — марка региона. Спасибо нашим производителям за профессионализм и верность делу», — отметил министр экономического развития региона Антон Доронин.
В конкурсе принимали участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Они соревновались в пяти номинациях: «Молочная продукция», «Мясная продукция», «Напитки», «Хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия» и «Мука, крупа, масла растительные и яйцо». При выборе победителей эксперты оценивали качество продукции, а также экологичность и безопасность труда на предприятии.
По итогам конкурса дипломы лауреатов получили 26 предприятий. В частности, в число лучших вошли компания «Сыродел», мясокомбинат «Олимпия», Минераловодский хлебокомбинат, Ставропольский пивоваренный завод и Ставропольская зерновая компания.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.