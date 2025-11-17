В Сунженском лесничестве Ингушетии подготовили почву для будущих саженцев

Специалисты Сунженского лесничества в Ингушетии завершили подготовку почвы в лесопитомнике для посадки будущих лесных культур. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Работы велись на участке площадью 2 га с помощью специальной техники, с которой производили вспахивание и нарезание борозды. Благодаря этому семенам будет проще укорениться и начать расти.
«Создание благоприятной среды для будущих сеянцев и саженцев играет важную роль в проведении лесовосстановительных работ», — отметили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Ингушетии.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.