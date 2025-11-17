Ричмонд
«Карта калининградца» уже работает в тестовом режиме — власти

Запуск запланирован на начало следующего года.

Источник: Клопс.ru

«Карта калининградца» уже работает в тестовом режиме, до запуска остались считаные месяцы. Об этом сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2026-й и последующие два года в понедельник, 17 ноября.

Мы сейчас активно взаимодействуем со всеми вовлечёнными в этот процесс. Карта уже тестово работает. Мы планируем аттестовать её как государственную информационную систему — эти работы сейчас происходят. Сегодня активно принимаются технологические решения, чтобы внедрить транспортную карту.

пояснила Лесикова

Она добавила, что в карту будет интегрировано несколько блоков:

социальные льготы (транспорт, посещение объектов культуры и спорта в рамках «Балтийского долголетия»); сервис «Моя выгода», где постепенно будут появляться доступные калининградцам льготы и скидки на товары и услуги.

Запустить карту планируется уже в начале 2026 года.

С «Картой калининградца» каждый житель региона сможет рассчитывать на ряд преференций. Она будет привязана к банковской карте. Конкретные условия сейчас обсуждают с транспортными компаниями, учреждениями культуры и искусства, представителями туристических объектов.

По «Карте калининградца» будут давать скидки на посещение региональных отелей и музеев.