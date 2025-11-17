«Карта калининградца» уже работает в тестовом режиме — власти

«Карта калининградца» уже работает в тестовом режиме, до запуска остались считаные месяцы. Об этом сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова на публичных слушаниях по проекту областного бюджета на 2026-й и последующие два года в понедельник, 17 ноября.
Мы сейчас активно взаимодействуем со всеми вовлечёнными в этот процесс. Карта уже тестово работает. Мы планируем аттестовать её как государственную информационную систему — эти работы сейчас происходят. Сегодня активно принимаются технологические решения, чтобы внедрить транспортную карту.
Она добавила, что в карту будет интегрировано несколько блоков:
социальные льготы (транспорт, посещение объектов культуры и спорта в рамках «Балтийского долголетия»); сервис «Моя выгода», где постепенно будут появляться доступные калининградцам льготы и скидки на товары и услуги.
Запустить карту планируется уже в начале 2026 года.
С «Картой калининградца» каждый житель региона сможет рассчитывать на ряд преференций. Она будет привязана к банковской карте. Конкретные условия сейчас обсуждают с транспортными компаниями, учреждениями культуры и искусства, представителями туристических объектов.
По «Карте калининградца» будут давать скидки на посещение региональных отелей и музеев.