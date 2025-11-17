«Карта калининградца» уже работает в тестовом режиме — власти

Мы сейчас активно взаимодействуем со всеми вовлечёнными в этот процесс. Карта уже тестово работает. Мы планируем аттестовать её как государственную информационную систему — эти работы сейчас происходят. Сегодня активно принимаются технологические решения, чтобы внедрить транспортную карту.