Путин наградил коллектив Московского института электронной техники

Путин вручил орден Почета коллективу Московского института электронной техники.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив Московского института электронной техники орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов наградить орденом Почета коллектив федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники”, — говорится в документе.