Путин наградил коллектив Московского института электронной техники

«За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов наградить орденом Почета коллектив федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники”, — говорится в документе.