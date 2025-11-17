МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив Московского института электронной техники орденом Почета, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов наградить орденом Почета коллектив федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования “Национальный исследовательский университет “Московский институт электронной техники”, — говорится в документе.