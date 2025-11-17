Ричмонд
Экологи ищут причину вони на юге Волгограда

Жители Красноармейского района Волгограда, измученные мерзкими запахами, которые преследовали их в ночь с воскресенья на понедельник, обратились за помощью к экологам.

Источник: Аргументы и факты

«В ночь с 16 на 17 ноября в Региональный центр экологического контроля поступило 10 жалоб на неприятный запах, по большей части из Красноармейского района. Специалисты центра выехали к местам, откуда поступали обращения, чтобы отобрать пробы», — подтвердили «АиФ-Волгоград» в облкомприроды.

Начиная с минувшей ночи горожане делились, что в воздухе разливаются «ароматы» то ли канализации, то ли сероводорода. Волгоградцы жаловались, что не могли открыть форточки, потому что в квартиру сразу же проникала невыносимая вонь.

