Экологи ищут причину вони на юге Волгограда

«В ночь с 16 на 17 ноября в Региональный центр экологического контроля поступило 10 жалоб на неприятный запах, по большей части из Красноармейского района. Специалисты центра выехали к местам, откуда поступали обращения, чтобы отобрать пробы», — подтвердили «АиФ-Волгоград» в облкомприроды.
Начиная с минувшей ночи горожане делились, что в воздухе разливаются «ароматы» то ли канализации, то ли сероводорода. Волгоградцы жаловались, что не могли открыть форточки, потому что в квартиру сразу же проникала невыносимая вонь.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что волонтеры пытаются спасти львов и медведей, погибавших в зверинце из Дербента.