БФУ укрепляет партнёрство с ведущими вузами Китая в сфере спорта

В Океаническом университете стороны обсудили развитие академической мобильности: сейчас там проходят семестровую стажировку студентки БФУ Анастасия Якушина и Екатерина Гусева. В свою очередь, магистрант Ван Чжунъян обучается в Калининграде. Интерес к образовательным программам БФУ растёт: в этом году три студента OUC поступили в магистратуру «Современные тренды в спортивном образовании».