БФУ укрепляет партнёрство с ведущими вузами Китая в сфере спорта

Балтийский федеральный университет им. И. Канта расширяет международное сотрудничество в области физической культуры и спорта. В ноябре делегация вуза провела серию рабочих встреч в Китае — в Океаническом университете Китая (OUC) и Университете Циндао, который стал новым стратегическим партнёром БФУ.

Источник: БФУ им. И. Канта

В Океаническом университете стороны обсудили развитие академической мобильности: сейчас там проходят семестровую стажировку студентки БФУ Анастасия Якушина и Екатерина Гусева. В свою очередь, магистрант Ван Чжунъян обучается в Калининграде. Интерес к образовательным программам БФУ растёт: в этом году три студента OUC поступили в магистратуру «Современные тренды в спортивном образовании».

Представители БФУ встретились с китайскими студентами и подробно рассказали о программах вуза, проектах каникулярных школ и возможностях дополнительного образования.

Ключевым событием визита стала встреча в Университете Циндао, где стороны подписали договор о сотрудничестве. Уже обсуждаются конкретные направления работы, включая запуск совместной магистерской программы по физической культуре и спорту в формате «1+1». Для студентов Циндао провели две презентации о спортивных дисциплинах БФУ — обе вызвали большой интерес.

Научный блок визита усилили лекции руководителя образовательных программ Высшей школы физической культуры и спорта Елены Ширшовой. В обоих вузах она выступила с докладом «Structure and content of sports training», посвящённым структуре и теории спортивной тренировки. Лекции привлекли внимание китайских специалистов и стали отправной точкой для новых профессиональных контактов.