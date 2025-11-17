БФУ укрепляет партнёрство с ведущими вузами Китая в сфере спорта

В Океаническом университете стороны обсудили развитие академической мобильности: сейчас там проходят семестровую стажировку студентки БФУ Анастасия Якушина и Екатерина Гусева. В свою очередь, магистрант Ван Чжунъян обучается в Калининграде. Интерес к образовательным программам БФУ растёт: в этом году три студента OUC поступили в магистратуру «Современные тренды в спортивном образовании».
Представители БФУ встретились с китайскими студентами и подробно рассказали о программах вуза, проектах каникулярных школ и возможностях дополнительного образования.
Ключевым событием визита стала встреча в Университете Циндао, где стороны подписали договор о сотрудничестве. Уже обсуждаются конкретные направления работы, включая запуск совместной магистерской программы по физической культуре и спорту в формате «1+1». Для студентов Циндао провели две презентации о спортивных дисциплинах БФУ — обе вызвали большой интерес.
Научный блок визита усилили лекции руководителя образовательных программ Высшей школы физической культуры и спорта Елены Ширшовой. В обоих вузах она выступила с докладом «Structure and content of sports training», посвящённым структуре и теории спортивной тренировки. Лекции привлекли внимание китайских специалистов и стали отправной точкой для новых профессиональных контактов.